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Байден про Путіна: хотів "фінляндизації" НАТО, але отримав "натоїзацію" Фінляндії

Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Артем Горовенко

Президент Росії Володимир Путін хотів послабити НАТО шляхом його так званої "фінляндизації". Але отримав те, що тепер Фінляндія приєднається до альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Джо Байдена на саміті НАТО в Мадриді.

"Путін думав, що можна зруйнувати трансатлантичний союз. Він намагався нас послабити, чекав, що наша рішучість впаде, але отримав саме те, чого не хотів. Він хотів "фінляндизації" НАТО, але отримав "натоїзацію" Фінляндії", - зазначив Байден.

Крім того, за його словами, на сьогодні НАТО і Швеція ближче, ніж будь-коли, а вступ скандинавських країн ще більше зміцнить альянс.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Фінляндія І Швеція підпишуть протокол про вступ до НАТО 5 липня.

Зазначимо, до повномасштабного вторгнення Росії обговорювалася ідея "фінляндизації" України, яка полягає у збереженні нейтрального статусу.

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Володимир ПутінНАТОДжозеф Байден