Байден провів засідання Ради національної безпеки щодо ситуації в Україні

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден провів засідання Ради національної безпеки. Говорили про ситуацію навколо України.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Білого дому.
Під час засідання було обговорено російську ескалацію навколо України.
"Сьогодні президент Байден скликав засідання Ради національної безпеки для обговорення останніх подій, пов'язаних з нарощуванням військової могутності Росії на кордонах України", - пише пресслужба Білого дому.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент Франції Еммануель Макрон готується зателефонувати канцлеру Німеччини Олафу Шольцу та лідеру Сполучених Штатів Америки Джо Байдену.
Тим часом Байден готовий до переговорів з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.