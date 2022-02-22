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Байден провів переговори з Зеленським, Шольцем і Макроном: з'явилися деталі

Автор: Валерія Поліщук

Президент Сполучених Штатів Джо Байден провів телефонні розмови з лідерами трьох країн. Зокрема, президентами України та Франції Володимиром Зеленським та Еммануелем Макроном, а також з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

Байден в бесіді Зеленським підтвердив прихильність США суверенітету і територіальної цілісності України, а також рішуче засудив рішення президента Росії Володимира Путіна про визнання "ЛДНР". Він поінформував Зеленського про відповідні заходи Сполучених Штатів, включаючи наш план щодо введення санкцій.

Разом з тим Байден підкреслив, що США швидко і рішуче відреагують на подальшу агресію Росії проти України, діючи в тісному контакті зі своїми союзниками і партнерами.

При цьому американський лідер з Макроном і Олафом обговорив триваючу ескалацію конфлікту Росії проти України. Лідери трьох країн рішуче засудили рішення Путіна визнати "ЛДНР".

Також вони обговорили, як США, Франція і Німеччина будуть продовжувати координувати свої дії за наступними кроками.

Нагадаємо, 21 лютого Путін офіційно визнав незалежність "ЛДНР".

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Джозеф БайденЕммануель МакронОлаф ШольцВолодимир Зеленський