Байден провів переговори з Зеленським, Шольцем і Макроном: з'явилися деталі

Байден в бесіді Зеленським підтвердив прихильність США суверенітету і територіальної цілісності України, а також рішуче засудив рішення президента Росії Володимира Путіна про визнання "ЛДНР". Він поінформував Зеленського про відповідні заходи Сполучених Штатів, включаючи наш план щодо введення санкцій.

Разом з тим Байден підкреслив, що США швидко і рішуче відреагують на подальшу агресію Росії проти України, діючи в тісному контакті зі своїми союзниками і партнерами.

При цьому американський лідер з Макроном і Олафом обговорив триваючу ескалацію конфлікту Росії проти України. Лідери трьох країн рішуче засудили рішення Путіна визнати "ЛДНР".

Також вони обговорили, як США, Франція і Німеччина будуть продовжувати координувати свої дії за наступними кроками.