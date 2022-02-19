Байден провів переговори з НАТО і ЄС: лідери закликали Росію до негайної деескалації

"У телефонній розмові з американським і трансатлантичними лідерами обговорювалися останні події навколо Росії та України. Закликали до негайної деескалації на тлі тривожних повідомлень. ЄС прихильний дипломатії і єдиний у підтримці України", - написав Мішель.

Своєю чергою, як повідомляє Wiadomosci, президент Польщі Анжей Дуда заявив, що напруженість навколо України наростає. За його словами, ситуація наближається до критичної позначки.

"Ситуація серйозна. Всі розуміють, що напруга велика. Ми спостерігаємо постійні збройні зіткнення на кордоні Луганської та Донецької областей, спостерігаємо масовану російську пропаганду. Ситуація наближається до того моменту, якого всі бояться, до переломного моменту", - сказав Дуда.

Одночасно з ним про розмову повідомив у Twitter і генсек НАТО Єнс Столтенберг.

"Хороша телефонна розмова з Джо Байденом і трансатлантичними лідерами про триваючу кризу безпеки в Україні і навколо неї. Ми продовжуємо наші дипломатичні зусилля і згодні з тим, що будь-яка подальша агресія з боку Росії буде коштувати дорого", - заявив генсек альянсу.