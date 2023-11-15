Байден против трампистов. Как Конгресс США избежал "шатдауна" и получит ли деньги Украина

При подготовке материала использовались заявления американских чиновников и эксклюзивный комментарий исполнительного директора американской некоммерческой организации Renew Democracy Initiative Уриэля Эпштейна.

Одобренный в начале октября временный бюджет США, позволивший избежать "шатдауна" (прекращение работы большинства госучреждений из-за отсутствия финансирования), был рассчитан только до 17 ноября. За это время Конгресс не просто не пришел к согласию по поводу бюджета на следующий год, но и не обсуждал его вообще. Поэтому у законодателей было два варианта – продлить временное финансирование или отправить правительство в "шатдаун". И, несмотря на политические разногласия, даже внутри самой Республиканской партии, Палате представителей все же удалось не допустить блокирования работы правительства.

На прошлой неделе новый спикер Майк Джонсон внес в Палату собственный законопроект, согласно которому часть правительственных программ получит финансирование до 19 января следующего года, другая часть – до 2 февраля. Его инициатива не устроила ни демократов (поскольку там не предусмотрено средств для Израиля и Украины), ни "трампистов" (потому что законопроект не предусматривает сокращение расходов), что поставило под угрозу возможность ее принятия в Палате представителей. Но в конце концов демократы поддержали инициативу Джонсона, что дало необходимое для принятия количество голосов, даже несмотря на сопротивление некоторых ультраправых республиканцев.

В дальнейшем законопроект Джонсона должен получить одобрение Сената, но с этим, как ожидается, проблем не должно возникнуть, как и с подписью президента Джо Байдена. Поэтому "шатдауна" в США точно удастся избежать. По крайней мере, в ближайшие пару месяцев.

Такой маневр даст Конгрессу больше времени, чтобы прийти к согласию по поводу правительственного бюджета на весь следующий год, с чем у американских законодателей серьезные проблемы. Кроме требования республиканцев сократить ряд расходов, камнем преткновения стали первоначально заложенные в бюджет более 20 млрд долларов на помощь Украине, против чего выступали "трамписты".

Тупик Конгресса

В сентябре рассмотрение бюджета в Палате представителей зашло в тупик, а США оказались под угрозой "шатдауна". В последний момент Конгресс одобрил временный бюджет на 45 дней и без помощи Украине, чтобы за это время попытаться прийти к согласию.

Но в дальнейшем ситуация осложнилась еще больше после того, как "трамписты" отправили в отставку с поста спикера Палаты республиканца Кевина Маккарти, который пошел на сделку с Белым домом во избежание "шатдауна". Избрание нового спикера растянулось на целых три недели, в течение которых работа Палаты была фактически заблокирована.

Джонсону удалось не допустить "шатдауна" в США (фото: Getty Images)

Пока продолжались баталии в Конгрессе США, на Ближнем Востоке разразилась война между Израилем и боевиками ХАМАС. Это стало еще одним вызовом для Вашингтона, поскольку Израиль – ключевой союзник США в регионе, теперь нуждался в помощи с противовоздушной обороной и боеприпасами. Поэтому Белый дом решил объединить в один запрос помощь Украине и Израилю в надежде, что это ускорит его рассмотрение. Но все пошло не по плану Байдена.

Представитель "трампистов" Джонсон, которого республиканцы избрали новым спикером Палаты, сразу начал вставлять палки в колеса президентской администрации. Он выступил против объединения помощи Киеву и Тель-Авиву и внес в Палату собственный законопроект о выделении более 14 млрд долларов для Израиля. В то же время Джонсон обещал позже внести и законопроект по Украине, но объединив его со средствами на укрепление южной границы США, чего упорно требуют сторонники Трампа.

В Белом доме сразу же предупредили, что отдельный пакет помощи Израилю будет заветирован Байденом. Хотя законопроект Джонсона и получил одобрение Палаты, он вряд ли соберет достаточно поддержки в Сенате, большинство в котором имеют демократы, а следовательно, до президентского стола документ, скорее всего, просто не дойдет.

Тактическая борьба вокруг объединения помощи Украине и Израилю в один пакет – это элемент более широкого противостояния между республиканцами и командой Байдена, в контексте уже стартовавшей президентской кампании.

На этапе рассмотрения правительственного бюджета сторонникам Трампа удалось обыграть Белый дом и достичь желаемого – исключить помощь Украине. Теперь же можно наблюдать второй раунд противостояния. Если Байден не сможет протиснуть через Конгресс свою идею – выделять средства Украине и Израилю в одном пакете, это станет уже вторым поражением в кулуарной борьбе в Вашингтоне.

Украинский вопрос

Ни для кого не секрет, что способность Украины отражать полномасштабное вторжение России во многом зависит от помощи Соединенных Штатов. США передают украинским войскам собственное вооружение, заказывают производство ПВО и другого оружия, а также помогают покрывать дефицит бюджета Украины путем грантов. Потому стабильность американского финансирования является важным моментом для украинцев.

В общей сложности США выделили из своего бюджета 113 млрд долларов на поддержку Украины с начала полномасштабной российской агрессии. Однако денежные средства заканчиваются. США уже использовали 95% из имеющегося на данный момент пакета военной помощи. В распоряжении Пентагона осталось чуть больше миллиарда долларов, поэтому США решили растягивать их использование, отправляя Украине меньшие порции помощи.

В конце октября президент США Джо Байден внес в Конгресс запрос на выделение более 100 млрд долларов на помощь союзникам и не только. На военную и финансовую поддержку Украины в этом запросе предусмотрено 60 млрд долларов. Еще 14 млрд должен получить Израиль, находящийся с октября в войне с террористами ХАМАС. Кроме того, этот стомиллиардный пакет включает средства на помощь Тайваню и дополнительное финансирование южной границы США.

Однако с рассмотрением этого запроса тоже возникли проблемы. Трампистское крыло республиканцев, примерно треть от их фракции в Палате представителей, в принципе выступает против поддержки Украины – и заставляет двигаться в своем фарватере всю партию.

Байден хочет выделить помощь Украине и Израилю вместе (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Борьба между Байденом и республиканцами вокруг объединения помощи Украине и Израилю не может продолжаться вечно. Во-первых, деньги, выделенные для украинцев раньше, заканчиваются. Во-вторых, война на Ближнем Востоке тоже уже может завершиться еще до того, как американцы наконец-то смогут выделить Израилю какую-нибудь дополнительную помощь – что фактически ее обесценивает.

По мнению исполнительного директора американской некоммерческой организации Renew Democracy Initiative Уриэля Эпштейна, сейчас шансы одобрить объединенную помощь Украине и Израилю составляют 60%. Однако Байден вряд ли пойдет на какие-то компромиссы с республиканцами, например по разделению помощи или уменьшению ее размера, отметил Эпштейн в комментарии РБК-Украина.

"Это может произойти, только если республиканцы объединятся в этом вопросе, что тоже сомнительно. Следует помнить, что среди республиканцев не менее половины поддерживают Украину. И даже несмотря на то, что спикер настроен скептически, вес имеет мнение большинства", – отметил эксперт.

Но в итоге Украина, так или иначе, получит помощь, если не в объединенном пакете, то отдельно. Формат важен с точки зрения скорости выделения средств, объяснил Эпштейн. "Если они объединены, помощь Украине может быть оказана быстрее. Если они будут отдельными, Украина получит ее позже", – добавил он.

Сенат, как заявлял представитель демократического большинства Чак Шумер, планирует начать рассмотрение запроса Байдена только после Дня благодарения, который в США отмечают 23 ноября. А значит, даже если в Палате и придут к согласию по украинскому вопросу, то на подпись президента законопроект попадет только ближе к началу декабря.

Однако, как отметил Эпштейн, выделение 60 млрд долларов на помощь Украине – это не конечная цель. Важно, чтобы поддержка Украины со стороны США оказывалась столько, сколько нужно, как это декларировал сам Байден.

И даже если Конгресс сможет переступить через свои текущие распри и каким-то образом проголосовать помощь Украине, есть риск, что следующего большого пакета придется ждать слишком долго (хотя текущее предложение Байдена потребности ВСУ на обозримую перспективу, конечно, покрывает). Ведь к началу следующей осени выборы в США уже будут в самом разгаре, и украинский вопрос будет зависеть от них еще больше, чем сейчас.