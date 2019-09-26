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Байден відреагував на розмову Зеленського і Трампа

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Трамп поставив свої інтереси вище за державні, - Байден

Колишній віце-президент США Джо Байден прокоментував розмову президента України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє РБК-УКраїна з посиланням на Twitter Байдена.

За його словами, Трамп поставив особисту політику вище своєї священної клятви.

"Наш президент поставив особисту політику вище своєї священної клятви. Білий дім повинен виконати свою роботу і залучити Дональда Трампа до відповідальності за зловживання владою", - говорить Байден.

Він також додає, що постарається зробити все можливе, щоб висунути свою кандидатуру на пост президента. Це буде означати реальну допомогу для тих, хто в США потребує її найбільше.

Нагадаємо, Зеленський провів зустріч з Трампом. Зустріч проходила в рамках візиту президента України до США для участі в Генеральній асамблеї ООН.

Раніше, в США розгорівся скандал навколо телефонної розмови між Зеленським і Трампом. З-за цього спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосив оголосила про початок процедури імпічменту Трампу.

Перед зустріччю Державний департамент США опублікував стенограму розмови президента України Володимира Зеленського та Дональда Трампа.

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