Байден прокомментировал планы Путина размесить в Беларуси ядерное оружие

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Они еще этого не сделали, если только что-то не произошло, пока я был в вертолете, Конечно, меня это беспокоит", - сказал Байден.

При этом президент отметил, что предупреждал об опасности, исходящей из Кремля.

"О чем я говорил с вами, весь последний год? Это опасный разговор, и это вызывает беспокойство", - добавил Байден.