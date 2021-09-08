Байден продовжив указ про санкції за втручання у вибори в США

Ризики втручання можуть бути пов'язані як з поширенням дезінформації та пропагандою, так і з "несанкціонованим доступам до виборчої та передвиборчої інфраструктури", сказав Байден.

При цьому він зазначив, що немає доказів того, що іноземні сили змінювали підсумки підрахунку голосів або виборів в США в цілому.

"Можливість осіб, які перебувають загалом або зокрема за межами США, впливати на вибори в США або підривати суспільну довіру до них... продовжує створювати незвичайну і надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці США", - йдеться в повідомленні.