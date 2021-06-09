Байден продовжив санкції проти Білорусі

В Білому домі повідомили, що надзвичайна ситуація на національному рівні щодо дій та політики певних членів уряду Білорусі та інших осіб, спрямованих на підрив демократичних процесів або інституцій Білорусі продовжуватиме діяти до 16 червня 2021 року. Вона була оголошена у 16 червня 2006 року.

Про це йдеться на сайті Білого дому.

Зазначається, що дії та політика певних членів уряду Білорусі та інших осіб щодо підриву демократичних процесів або інституцій Білорусі, вчинення порушень прав людини, пов'язаних з політичними репресіями та участі у публічній корупції, продовжують створювати надзвичайну загрозу для національної громади.

Нагадаємо, США отримали від влади Білорусі повідомлення про висилку американських дипломатів і технічних співробітників з посольства в Мінську. У Держдепартаменті висловили розчарування цим рішенням, але про відповідні заходи не повідомили.

Раніше повідомлялось, що пакет економічних санкцій проти Білорусі планується схвалити на наступній Раді глав МЗС Євросоюзу, який відбудеться 21 червня. Обмежувальні заходи торкнуться найважливіших секторів білоруської економіки.