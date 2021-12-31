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Байден закликав Путіна до деескалації та пригрозив наслідками за напад на Україну

Автор: Дмитро Левицький

Президент США Джо Байден під час телефонної розмови 30 грудня закликав російського лідера Володимира Путіна до деескалації ситуації довкола України. Байден також пригрозив Росії наслідками у випадку вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

"Він (Байден - ред.) чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати та їх союзники та партнери дадуть рішучу відповідь, якщо Росія вторгнеться в Україну", - йдеться в заяві Білого дому.

Байден висловив підтримку дипломатичним зусиллям, зокрема, майбутнім переговорам між США, Росією, НАТО та ОБСЄ щодо безпеки в Європі. Та, водночас він наголосив, що досягти істотного прогресу в цих переговорах можна лише за умови деескалації ситуації, а не її загострення.

Нагадаємо, перед цією телефонною розмовою в Білому домі заявляли, що Байден вимагатиме від Путіна повного відведення військ від кордонів України. Довкола українських кордонів, за останніми даними, близько 120 тисяч російських військ.

Додамо, Путін та Байден домовилися продовжити переговори після Нового року.

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Володимир ПутінУкраїнаДжозеф Байден