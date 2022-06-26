Джонсон: "вечірка вуглеводнів" з Росії підійшла до кінця

Країни "Великої сімки" розуміють, що час дешевих вуглеводнів з Росії минув, і треба адаптуватися і переходити на зелену енергетику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю британського прем'єра Бориса Джонсона для CNN .

"Я думаю, що тут на G7... ми всі усвідомлюємо, що вечірка вуглеводнів з Росії закінчилася. Всі шукають шляхи адаптації. У короткостроковій перспективі нам належить знайти вуглеводні ще десь, - зазначив він.

За його словами, в довгостроковій перспективі партнери мають разом працювати над пошуком рішень в зеленій енергетиці.