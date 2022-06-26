Джонсон: "вечірка вуглеводнів" з Росії підійшла до кінця
Країни "Великої сімки" розуміють, що час дешевих вуглеводнів з Росії минув, і треба адаптуватися і переходити на зелену енергетику.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю британського прем'єра Бориса Джонсона для CNN.
"Я думаю, що тут на G7... ми всі усвідомлюємо, що вечірка вуглеводнів з Росії закінчилася. Всі шукають шляхи адаптації. У короткостроковій перспективі нам належить знайти вуглеводні ще десь, - зазначив він.
За його словами, в довгостроковій перспективі партнери мають разом працювати над пошуком рішень в зеленій енергетиці.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Велика сімка" шукає способи обмеження цін на російську нафту, щоб посилити тиск на Росію через війну в Україні та мінімізувати подальшу інфляцію в Європі.
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