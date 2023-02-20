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Байден принял решение о поездке в Киев в пятницу, а РФ сообщили за несколько часов до визита

Фото: президент США Джо Байден (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент США Джо Байден принял окончательное решение о визите в Украину в пятницу, 17 февраля, после обсуждений с топ-членами своей команды по национальной безопасности в Овальном кабинете.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN и The Guardian.

При этом советник по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что США уведомили Россию о визите Байдена в Киев за несколько часов до его отъезда.

По его словам, Россию проинформировали о визите во избежание конфликта. Но Салливан не рассказал, как реагировали на это в Кремле.

Кроме того, CNN сообщает, что сессия в Овальном кабинете в пятницу стала кульминацией месяцев работы по планированию поездки небольшого количества лучших помощников Байдена.

Заместитель советника по национальной безопасности Джон Финер сообщил, что к планированию поездки были привлечены начальники штаба, Совет нацбезопасности и военный офис Белого дома, чиновники Секретной службы США, Пентагона и разведывательного сообщества.

Байден регулярно знакомился с планами поездки, включая оценки угрозы. Дискуссии между Белым домом и высокими политиками украинского правительства помогли вывезти поездку на финишную линию.

"Это был риск, на который Джо Байден был готов. Для него важно появиться, даже когда это тяжело, и он приказал своей команде, чтобы это произошло, независимо от того, насколько сложной является логистика", - сказала директор по коммуникациям Кейт Бедингфилд.

РБК-Украина сообщало, что США и Россия контактировали перед поездкой Байдена в Украину, чтобы "избежать прямого конфликта между ядерными государствами".

При этом визит Байдена в Киев держали в секрете сутки.

Все подробности исторического визита президента США в Киев - читайте в материале РБК-Украина.

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