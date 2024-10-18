Байден приехал в Германию с последним визитом на посту президента
Президент США Джо Байден прибыл в Германию с коротким визитом. Это его последний визит в Берлин на посту американского президента.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Президент США прилетел в Берлин поздно вечером в четверг, 17 октября. Сегодня он проведет двусторонние переговоры с президентом и канцлером Германии.
В Берлине Байден обсудит вторжение России в Украину с лидерами Германии, Франции и Великобритании. Ожидается, что важной темой переговоров станет конфликт на Ближнем Востоке.
"Предметом разговора будет ситуация на поле боя в Украине, траектория войны, как союзники могут лучше всего поддержать Украину", - сказал перед поездкой чиновник администрации США о встрече с европейскими лидерами.
Сначала Байден должен был созвать более широкую встречу союзников Украины на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии на прошлой неделе во время запланированного трехдневного визита, который стал бы первым за почти 40 лет.
Поездку президента пришлось отложить из-за урагана "Милтон" в США. Однако он все же приехал в Германию с быстрым визитом.
Сначала информацию о коротком визите Байдена в Германию не подтверждали, но позже в Берлине все же сообщили о приезде президента США. Во время визита Байдена очного заседания в формате "Рамштайн" не будет.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.