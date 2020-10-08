Штаби Трампа та Байдена виступили за перенесення дебатів

Фото: Дональд Трамп та Джо Байден (Колаж РБК-Україна)

Штаби кандидатів в президенти Сполучених Штатів Дональда Трампа та Джо Байдена виступили з пропозицією перенести наступні раунди дебатів. Перенесення дебатів дозволить провести їх в очному форматі.

Про це йдеться у заявах виборчих штабів кандидатів.

Після відмови Трампа брати участь в онлайн-дебатах 15 жовтня, штаб Байдена запропонував Комісії з дебатів перенести другий раунд на 22 жовтня.

У штабі Трампа підтримали пропозицію про перенесення другого раунду дебатів на 22 жовтня, і водночас запропонували перенести третій раунд на 29 жовтня.

"Кожен кандидат в президенти з 1992 року брав участь в такому заході, і було б прикро, якби Трамп відмовився першим", - заявили у штабі президента США.

Як писало РБК-Україна, коронавірус у Трампа підтвердили 2 жовтня. Він декілька днів перебував в лікарні, але вже повернувся до Білого дому. Агентство Bloomberg з посиланням на джерела розповідало, що Трамп повернеться до передвиборної кампанії вже наступного тижня.

Нагадаємо, Комісія з президентських дебатів у США вирішила провести другий раунд 15 жовтня в онлайн-режимі через коронавірус у Трампа. Однак американський лідер виступив проти такого формату та відмовився брати у ньому участь.

Зазначимо, що Байден теж відмовлявся брати участь у дебатах, поки Трамп хворіє на коронавірус.