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Байден прийме рішення щодо санкцій проти РФ після вивчення ситуації з Навальним

Автор: РБК-Україна

Президент Сполучених Штатів Джо Байден поки не буде приймати рішення щодо санкцій проти Російської Федерації. Він чекає закінчення результатів розгляду обставин отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

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Про це заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі під час брифінгу.

"Зараз наша команда з національної безпеки розглядає ситуацію з Solar Winds, з отруєнням Олексія Навального та інших дій, що викликають стурбованість. По завершенні президент залишає за собою право відповіді заходами, які він вибере", - заявила вона.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден заявив, що буде розглядати всі варіанти відповіді Вашингтона на арешт в Росії опозиціонера Навального.

У перші дні свого президентства Байден доручив розвідці вивчити ситуацію з отруєнням Навального і перевірити зв'язок російських хакерів з кібератакою на ряд американських урядових мереж.

Крім того, на арешт Навального реагували в американському Конгресі. Конгресмени назвали звинувачення Навального "сумнівними" і закликали російську владу негайно звільнити російського опозиціонера.

Прогноз погоди
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Новини України Сполучені Штати АмерикиДжозеф БайденНавальныйСанкції проти Росії