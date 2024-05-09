Байден пригрозил приостановить некоторые поставки оружия Израилю в случае вторжения в Рафах

Речь идет о возможности заморозки поставок Штатами для Армии обороны Израиля бомб и артиллерийских снарядов.

Американский президент в интервью "Erin Burnett OutFront" сказал, что в результате использования определенного оружия, предоставленного Штатами, были нанесены удары по гражданскому населению в Газе.

"Гражданские жители были убиты в Газе из-за этих бомб и других способов, которыми они атаковали населенные пункты", - сказал Байден, имея в виду бомбы, поставки которых Вашингтон приостановил на прошлой неделе.

Президент США добавил, что "четко дал понять, что если они (армия Израиля) зайдут в Рафах", то "я не буду поставлять оружие, которое исторически использовалось" для операций в городах.

При этом Байден заверил, что Штаты "не уходят от безопасности Израиля".

"Мы отходим от способности Израиля вести войну в этих областях", - отметил он.

По словам Байдена, хотя США будут продолжать предоставлять оборонное оружие Израилю, включая его систему противовоздушной обороны "Железный купол", другие поставки будут прекращены, если начнется большое наземное вторжение в Рафах.

"Мы будем продолжать обеспечивать безопасность Израиля с точки зрения "Железного купола" и его способности отвечать на недавно произведенные с Ближнего Востока атаки. Но это - это просто неправильно. Мы не будем - мы не будем поставлять оружие и артиллерийские снаряды", - сказал он.

"Пауза" с поставкой оружия и вопрос о наступлении на Рафах

Напомним, недавно израильские войска начали наземное наступление на город Рафах. В ЦАХАЛе заявили, что военные взяли под контроль КПП "Рафах" на границе между Сектором Газа и Египтом.

Накануне глава Пентагона Ллойд Остин заявил о том, что Штаты приостановили поставки Израиля крупной партии боеприпасов и пока не приняли решение о ее возобновлении.

Глава Минобороны США также напомнил, что США ясно дали понять, что Израилю не следует начинать большую атаку на Рафах, не приняв во внимание безопасность гражданского населения.