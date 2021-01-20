"Тим чи іншим способом": Трамп покинув Вашингтон, але обіцяв повернутися

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп натякнув на плани щодо поверненню в Білий дім як президент. У своєму прощальному зверненні для преси він заявив, що його адміністрація повернеться "якимось чином".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пряму трансляцію 11Alive.

"Ми повернемося тим чи іншим способом... Вдалою життя, ми скоро побачимося", - заявив Трамп.

Дональд Трамп є 45-м президентом США, зайнявши цю посаду 20 січня 2017 року. Під час президентських виборів він програв демократу Джо Байдену.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп разом з родиною залишив Білий дім. Після чого прилетів на військову базу "Ендрюс" в штаті Меріленд на церемонію прощання. Після Трамп попрямував у свій маєток у Флориді.

Відзначимо, на даний момент Байден разом з Камалою Харріс, яка займе пост віце-президента США, за традицією, знаходяться на церковній службі. Опівдні Байден і Харріс будуть приведені до присяги.

Раніше Дональд Трамп виступив з прощальним зверненням напередодні інавгурації обраного президента Джо Байдена.

Раніше повідомлялося, що Трамп планує ефектно покинути пост президента США. Він планує зібрати мітинг своїх прихильників, також в його честь буде організований збройний салют з 21 гармати.