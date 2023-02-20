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Байден прибыл в Украину на поезде от границы с Польшей, - New York Times

Фото: президент США Джо Байден (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Президент США Джо Байден прибыл в Киев в понедельник, 20 февраля, на поезде. Эта поездка держалась в секрете до последнего.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

"Байден совершил секретную поездку в осажденную столицу Украины в понедельник, прибыв туда после часовой поездки на поезде от границы с Польшей", - пишет издание.

По данным журналистов, визит Байдена в Киев был проведен тайно из соображений безопасности. Президент США покинул Вашингтон без предупреждения после того, как "он и его жена поужинали в ресторане в субботу вечером".

Как уточняется в статье, Байден уже публично планировал прибыть в Варшаву во вторник утром с двухдневным визитом, и официальные лица неоднократно отрицали, что есть какие-либо другие планы, которые они могли бы объявить о поездке в Украину.

Как отмечается, Белый дом в воскресенье вечером опубликовал расписание Байдена на понедельник, 20 февраля, в котором президент США все еще находится в Вашингтоне и вечером отправляется в Варшаву, "хотя на самом деле он уже находился за полмира".

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил визит американского лидера Джо Байдена в Киев 20 февраля.

Детальнее о визите американского президента в Украину - в материале РБК-Украина.

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