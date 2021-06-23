Байден пропонує призначити Селесту Валландер на посаду помічниці глави Пентагону
Фахівець з Росії, України та Євразії в Раді національної безпеки США Селеста Валландер може стати помічницею глави Пентагону. Її кандидатуру на цю посаду запропонував президент США Джо Байден.
У повідомленні йдеться, що Байден оголосив про свій намір призначити на ключові посади в США трьох осіб. Серед них і Селеста Валландер.
"Селеста Валландер - кандидат на посаду помічника секретаря з питань міжнародної безпеки, міністерство оборони".
Селеста Валландер зараз є головою російсько-американського фонду. Раніше вона займала посади спеціального помічника президента і старшого директора по Росії, Центральної Азії в Раді національної безпеки в 2013-2017 роках. У 2009 по липень 2012 обіймала посаду заступника помічника міністра оборони по Росії, Україні, Євразії. Також була професором американського університету, викладала в Джорджтаунському університеті.
"Вона є автором понад 80 публікацій з питань європейської та євразійської безпеки, присвячених зовнішній і оборонній стратегії Росії", - уточнили в Білому домі.
Нагадаємо, раніше в Конгресі США закликали підтримати Україну на шляху до членства в НАТО і посилити економічний тиск проти Росії. Це рішення підтримала Селеста Валландер.