Байден пропонує призначити Селесту Валландер на посаду помічниці глави Пентагону

Фахівець з Росії, України та Євразії в Раді національної безпеки США Селеста Валландер може стати помічницею глави Пентагону. Її кандидатуру на цю посаду запропонував президент США Джо Байден.

Про це повідомляють у прес - службі Білого дому .

У повідомленні йдеться, що Байден оголосив про свій намір призначити на ключові посади в США трьох осіб. Серед них і Селеста Валландер.

"Селеста Валландер - кандидат на посаду помічника секретаря з питань міжнародної безпеки, міністерство оборони".

Селеста Валландер зараз є головою російсько-американського фонду. Раніше вона займала посади спеціального помічника президента і старшого директора по Росії, Центральної Азії в Раді національної безпеки в 2013-2017 роках. У 2009 по липень 2012 обіймала посаду заступника помічника міністра оборони по Росії, Україні, Євразії. Також була професором американського університету, викладала в Джорджтаунському університеті.