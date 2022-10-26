RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

У Байдена связали отношение к Саудовской Аравии с поддержкой Украины

Фото: наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман (spa.gov.sa)
Автор: Артур Родивилов

Белый дом заявил, что принял к сведению действия Саудовской Аравии в поддержку Украины, предпринятые в последние дни.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер,

Ранее президент США Джо Байден заявлял, что рассматривает возможность пересмотра отношений с Эр-Риядом на фоне решения ОПЕК+ сократить добычу нефти.

"Байден продолжает обдумывать процесс пересмотра отношений и то, как нам двигаться дальше. Мы приняли к сведению, что Саудовская Аравия голосовала против России в ООН, а также пообещала выделить 4 млн долларов на поддержку Украины", - заявила она.

При этом в Белом доме отметили, что эти шаги не компенсируют сокращение добычи, но они заслуживают внимания.

Последние комментарии Белого дома носят более примирительный характер, нежели предыдущие резкие заявления американской администрации в отношении действий Эр-Рияда.

Сокращение добычи нефти

Страны ОПЕК+ в начале октября приняли решение сократить добычу нефти с ноября на 2 млн баррелей в сутки.

Белый дом назвал это решение недальновидным и заявил, что Саудовская Аравия фактически согласовывает энергетическую политику с Россией. Эр-Рияд отверг эти обвинения и заявил, что решение носит экономический характер.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с принцем Саудовской Аравии, во время которых они договорились сотрудничать по вопросу освобождения украинских пленных.

Напомним, что в сентябре при посредничестве принца Саудовской Аравии из российского плена освободили 10 иностранных бойцов ВСУ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Джозеф БайденСаудовская Аравия