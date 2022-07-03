Байден вимагає від власників АЗС знизити ціни на бензин "прямо зараз"

Він зазначив, що, власники заправок повинні знизити ціни негайно, оскільки настав час "глобальних ризиків".

"Моє звернення до компаній, які керують заправними станціями і встановлюють ціни на бензоколонках, просте: зараз час війни і глобальної небезпеки. Знизьте ціни. І зробіть це прямо зараз", - йдеться в повідомленні.

Ціна бензину в США досягала рекордних показників у березні, в травні оновила історичні максимуми, а в червні перевищила 5 доларів за галон.

Раніше Байден заявив, що США і Євросоюз були готові до того, що санкції проти РФ викличуть стрибок цін на енергоресурси.

У червні сім нафтових компаній мали зустрітися з президентом під тиском Білого дому, щоб знизити ціни на паливо, оскільки вони отримують рекордний прибуток. Однак генеральний директор Chevron Майкл Вірт заявив, що критика нафтової галузі не допоможе знизити ціни на паливо.