ru ua
Ср, 22 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Захід передбачив результати санкцій проти РФ для енергетичного ринку, - Байден

Новость на русском →
Вашингтон, Середа 22 червня 2022 23:03
Захід передбачив результати санкцій проти РФ для енергетичного ринку, - Байден Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

США та Євросоюз були готові до того, що санкції проти РФ викличуть стрибок цін на енергоресурси.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім, про це під час звернення до нації заявив президент США Джо Байден.

"Росія - один з найбільших у світі виробників нафти. Ми перекрили постачання нафти до США, і наші партнери в Європі зробили те саме, знаючи, що зіткнемося з підвищенням цін на бензин", - наголосив президент.

За словами Байдена, він втілив низку заходів для того, щоб полегшити вплив підвищення цін на населення США.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що найбільші в Європі покупці російського газу прагнуть знайти альтернативні джерела палива та планують спалювати більшу кількість вугілля. Це необхідно, щоб впоратися зі скороченням постачання газу з Росії.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз Сполучені Штати Америки Джозеф Байден Санкції проти Росії
NEWS
Шольц про партнерство з Росією: неможливе у найближчому майбутньому
Шольц про партнерство з Росією: неможливе у найближчому майбутньому
DAILY
Перший крок. Як Україна виборола статус кандидата в ЄС і що буде далі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Перший крок. Як Україна виборола статус кандидата в ЄС і що буде далі