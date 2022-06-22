Ціни на нафту різко знизилися завдяки податковому плану Байдена

Ціни на нафту впали більш ніж на 4 долари за барель у середу, 22 червня. Нафта дешевшає на тлі прагнення президента США Джо Байдена знизити різко зростаючі ціни на паливо, а також тиску на великі енергетичні компанії країни з метою допомогти водіям полегшити проблеми під час пікового літнього споживання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 3,4%, до 110,78 доларів за барель, ф'ючерси на американську нафту марки WTI впали на 3,7%, до 105,48 доларів за барель.

Оскільки Сполучені Штати з усіх сил намагаються впоратися зі зростаючими цінами на бензин і інфляцією, очікується, що в середу президент Джо Байден закличе тимчасово призупинити дію федерального податку на бензин у розмірі 18,4 цента за галон, повідомило Reuters джерело, поінформоване про план.

"Я думаю, що безперервні заголовки про Байдена, коли адміністрація, мабуть, перебуває в режимі інфляційної паніки, зіграли свою роль в останній розпродажі, оскільки інвестори ненавидять будь - яку невизначеність, навіть якщо вона ірраціональна в контексті відомих проблем з поставками", - сказав Стівен. Іннес, керуючий партнер SPI Asset Management.

План Байдена

Сім нафтових компаній повинні зустрітися з Байденом у четвер під тиском Білого дому, щоб знизити ціни на паливо, оскільки вони отримують рекордний прибуток.

Проте Генеральний директор Chevron Майкл Вірт у вівторок заявив, що критика нафтової галузі не допоможе знизити ціни на паливо.

"Ці дії не сприяють вирішенню проблем, з якими ми стикаємося", - сказав Вірт в листі, адресованому Байдену, який викликав відповідь Байдена, в якому говорилося, що галузь занадто чутлива.

Обмежені поставки нафти

Незважаючи на побоювання з приводу інфляції, попит все ще знаходиться на шляху до відновлення до рівня, що існував до пандемії COVID-19, і очікується, що пропозиція буде відставати від зростання попиту, утримуючи ринок в напруженому стані, відзначили на цьому тижні торгові гіганти Vitol і Exxon Mobil Corp.

"Ринок все ще упокорюється зі зростаючим збоєм в поставках російської нафти. Європейські санкції ще не вступили в силу", - відзначають аналітики ANZ Research, вказуючи на дані, що показують, що досі спостерігалося лише відносно обмежене падіння російської нафти.