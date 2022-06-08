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Байден відвідає саміти G7 та НАТО у Європі: головною темою стане війна

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Середа 08 червня 2022 17:59
Байден відвідає саміти G7 та НАТО у Європі: головною темою стане війна Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Джо Байден наприкінці червня відвідає саміти "Групи семи" та НАТО, які відбудуться у Європі. Під час переговорів лідери країн обсудять війну в Україні.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill, про це заявила прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр.

"Президент та лідери "Групи семи" обговорять низку найбільш актуальних глобальних питань, у тому числі непохитну підтримку G7 демократичної, суверенної та процвітаючої України, економічну та демократичну стійкість, подолання кліматичної кризи, розвиток інфраструктури, глобальну безпеку в галузі охорони здоров'я та енергетичну кризу, спричинену агресивною війною Росії", - заявила вона.

Варто зауважити, що зустріч лідерів "Великої сімки" відбудеться у замку Ельмау на півдні Німеччини. Після цього у Мадриді пройде саміт НАТО.

За словами Жан-П'єр, під час обговорення голови країн НАТО планують ухвалити нову Стратегічну концепцію Альянсу, яка стане орієнтиром для розвитку протягом наступних десяти років.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що Україна не має особливих очікувань від майбутнього саміту НАТО в Мадриді, який пройде 29-30 червня.

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