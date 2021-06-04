ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Байден заборонив інвестувати в 59 китайських компаній, включаючи Huawei

Новость на русском →
Вашингтон, П'ятниця 04 червня 2021 00:28
Байден заборонив інвестувати в 59 китайських компаній, включаючи Huawei Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден підписав указ про внесення 59 китайських компаній до "чорного списку". Серед них - одна з найбільших компаній у сфері телекомунікацій Huawei, підозрювана у шпигунстві на КНР.

Про це йдеться в повідомленні Білого дому.

Документ набирає чинності 2 серпня.

"Виконавчий указ дозволяє США забороняти інвестиції в китайські компанії, які підривають безпеку або демократичні цінності США і наших союзників. Указ не дозволяє інвестиціям США підтримувати китайський оборонний сектор", - йдеться в повідомленні.

Заборона поширюється також на виробника авіатехніки Aviation Industry Corporation of China, на телекомунікаційні компанії China Mobile Communications Group і China Telecommunications Corporation, China United Network Communications Group, а також на компанію з виробництва мікроелектроніки Semiconductor Manufacturing International Corporation.

Нагадаємо, Мінторг США включив Huawei в "чорний список" ще в 2019 році. Таке рішення було прийнято через те, що діяльність компанії суперечить інтересам національної безпеки США.

Раніше президент Сполучених Штатів підписав указ про введення в США режиму надзвичайної ситуації з метою захистити комунікаційні мережі. Раніше у Вашингтоні Huawei неодноразово звинувачували у створенні шпигунського обладнання.

Як писало РБК-Україна, голова правління китайської компанії Huawei Го Пін заявив, що її бізнес неминуче буде порушено через санкції США.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Huawei Китай
NEWS
Закон про олігархів: що думають про документ на Заході
Закон про олігархів: що думають про документ на Заході
DAILY
Гра вдовгу. Навіщо Верховна рада повертає в'язницю за брехню в деклараціях
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Гра вдовгу. Навіщо Верховна рада повертає в'язницю за брехню в деклараціях