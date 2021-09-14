Байден пообіцяв не залишати Україну сам на сам з Росією, - Кулеба

Президент США Джо Байден під час зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським пообіцяв не залишати Україну сам на сам з Росією. І сам він відкритий для співпраці з Києвом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра закордонних справ Дмитра Кулеби для The Independent.
"Нас, дипломатів, вчать читати через багато шарів кожного рядка. Я думаю, що президент США відкритий для співпраці з нами і розуміє, що попередня адміністрація втягнула нас у внутрішню політику США. Він сказав, що не залишить Україну сам на сам з Росією, і це дуже важливе зобов'язання", - зазначив Кулеба.
У той же час видання пише, що якою б не була ступінь підтримки Байдена, вона безумовно не поширюється на членство України в НАТО і Європейському союзі.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський говорив, що Байден підтримує вступ України до НАТО.
Він також запропонував Байдену залучити США до переговорів щодо Донбасу.