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Байден пообіцяв конфіскувати активи російських еліт за кордоном

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден у промові "Про стан держави" заявив, що буде проведено розслідування злочинів російських еліт. Американський лідер пообіцяв конфіскувати їхні активи за кордоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Байдена.

"Я кажу російським олігархам і корумпованим лідерам, які отримали мільйони доларів від влади, - вистачить. Міністерство юстиції збирає спеціальну робочу групу для розслідування злочинів російських олігархів", - сказав Байден.

За його словами, США об'єднує зусилля з європейськими союзниками, щоб забрати яхти, елітне житло, приватні літаки російських олігархів. "Ми йдемо за вашими нечесно нажитими багатствами", - додав американський лідер.

Нагадаємо, через вторгнення Росії в Україну США і Євросоюз ввели потужні санкції проти Москви, що торкнулися, в тому числі Центральний банк країни.

Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про ситуацію в містах та міжнародну реакцію - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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