Байден пообіцяв американцям по 2 тисячі доларів у разі контролю демократами Сенату

Обраний президент США Джо Байден заявив, що громадяни країни отримають по 2 тисячі доларів як підтримку в умовах пандемії COVID-19, якщо демократи зможуть отримати більшість у Сенаті. Він закликав підтримати кандидатів у сенатори демократів Джона Оссофа і Рафаеля Уорнока.

Про це він заявив в ході виступу в штаті Джорджія, передає телеканал NBC.

За словами Байдена, обрання Оссоффа і Уорнока "зламає глухий кут, в який потрапили Вашингтон і вся країна".

"Якщо ви відправите Джона і Рафеля у Вашингтон, то чеки на 2 тисячі доларів будуть видані. Це буде означати відновлення надії, порядності та честі для стількох людей, які борються з коронавірусом прямо зараз", - йдеться в повідомленні.

Байден також заявив, що Трамп не хоче виконувати свої обов'язки як голова держави.

В Джорджії 5 січня має відбутися другий тур виборів в Сенат, від підсумків якого залежить контроль над верхньою палатою Конгресу. У випадку, якщо обидва мандати отримають кандидати від Республіканської партії, республіканці збережуть більшість у Сенаті.

14 грудня колегія вибірників затвердила результати голосування на виборах президента США, згідно з якими Джо Байден стане новим президентом США.

РБК-Україна писало, що Трамп не планує публічно визнавати поразку на виборах.

Також повідомлялося, що радник чинного президента Дональда Трампа Стівен Міллер заявив, що у спірних штатах проводиться альтернативне голосування виборників, результати якого направлять в Конгрес.