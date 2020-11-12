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Комісія з правової реформи за тиждень представить напрацювання щодо перезапуску КСУ

Київ, Четвер 12 листопада 2020 21:09
Комісія з правової реформи за тиждень представить напрацювання щодо перезапуску КСУ
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Наступного тижня Комісія з правової реформи представить напрацювання щодо перезапуску Конституційного суду України. Таке завдання на комісію було покладено главою держави.

Про це президент Володимир Зеленський розповів у своєму відеозверненні.

Як пообіцяв президент, весь процес перезапуску КСУ буде максимально прозорим та з максимальним залученням суспільства.

"Всі ми працюємо над комплексними рішеннями для відновлення довіри до судової системи та, зокрема, перезапуску Конституційного суду. Треба вирішити проблему системно. Перші результати комісії будуть представлені за тиждень", - зазначив він.

Президент України Володимир Зеленський розповів, як почувається на третій день самоізоляції через COVID-19, про вакцину проти коронавірусу, вихід із конституційної кризи та режим тиші на сході.

Posted by Офіс Президента України on Thursday, November 12, 2020

Нагадаємо, 27 жовтня КСУ скасував відповідальність за недостовірне декларування, запровадження якої було зобов'язанням України перед міжнародними партнерами. Після цього Зеленський запропонував Раді звільнити всіх суддів КСУ, але парламент відправив документ на доопрацювання.

Крім того, сьогодні у Зеленського заявили, що конституційна криза в Україні вирішиться протягом найближчих тижнів.

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