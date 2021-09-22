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США подвоять закупівлю вакцини Pfizer для бідних країн до 1 млрд доз, - AP

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Вашингтон, Середа 22 вересня 2021 16:37
США подвоять закупівлю вакцини Pfizer для бідних країн до 1 млрд доз, - AP Фото: президент США Джо Байден (Drew Angerer/Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

Президент США Джо Байден має намір оголосити про те, що Сполучені Штати подвоять закупівлю вакцини Pfizer від COVID-19 для бідних країн до 1 мільярда доз. На його думку, протягом наступного року це допоможе досягти мети вакцинувати 70% населення Землі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Повідомляється, що посилені зобов'язання США повинні стати наріжним каменем глобального саміту з вакцинації, який Байден скликає сьогодні в кулуарах Генеральної асамблеї ООН. Очікується, що він звернеться із закликом до багатих країн зробити більше, щоб взяти коронавірус під контроль.

За словами двох високопоставлених чиновників адміністрації Байдена, дана закупівля збільшить загальний обсяг вакцин до понад 1,1 млрд доз, які будуть поширені більш ніж в 100 країнах. Це більше, ніж пожертви інших країн разом узятих.

Нагадаємо, в кінці серпня Україна отримала від США ще майже 190 тисяч доз вакцини Pfizer. До цього було передано кілька партій.

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