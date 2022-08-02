Байден підтвердив ліквідацію лідера "Аль-Каїди"

"За моїм наказом Сполучені Штати провели успішний авіаудар у Кабулі, Афганістан, вбивши еміра "Аль-Каїди" Аймана аль-Завахірі", - заявив американський лідер.

Байден уточнив, що під час операції жертв серед цивільного населення не було.

"Люди в усьому світі вже можуть не боятися цього лихого, сповненого рішучості вбивці", - наголосив президент США.

Він додав, що Сполучені Штати продемонстрували рішучість і спроможність захищати людей від загроз такого рівня.