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Байден підтвердив ліквідацію лідера "Аль-Каїди"

Фото: Байден підтвердив ліквідацію лідера "Аль-Каїди" (nbcnews.com)
Автор: Олег Васьків

Президент США Джо Байден підтвердив інформацію щодо ліквідації лідера "Аль-Каїди" Аймана аль-Завахірі. Контртерористичну операцію провели в Афганістані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави Білого дому.

"За моїм наказом Сполучені Штати провели успішний авіаудар у Кабулі, Афганістан, вбивши еміра "Аль-Каїди" Аймана аль-Завахірі", - заявив американський лідер.

Байден уточнив, що під час операції жертв серед цивільного населення не було.

"Люди в усьому світі вже можуть не боятися цього лихого, сповненого рішучості вбивці", - наголосив президент США.

Він додав, що Сполучені Штати продемонстрували рішучість і спроможність захищати людей від загроз такого рівня.

Нагадаємо, американські ЗМІ писали, що США ліквідували Завахірі ударом безпілотника.

Раніше РБК-Україна писало, що глава ФБР Крістофер Рей заявив, що "Аль-Каїда" та інші терористичні угруповання все ще шукають можливість здійснити масштабні теракти в США.

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Аль-Каїда