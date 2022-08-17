Байден підписав закон про виділення 430 млрд доларів на боротьбу з інфляцією: як витратять

Президент США Джо Байден підписав закон щодо збільшення податків для корпорацій і виділення 430 млрд доларів на збереження клімату та охорону здоров'я.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.
На церемонії підписання документа були присутні лідери Демократичної партії, в тому числі сенатор Джо Менчін, який спочатку виступав проти ініціативи. Голос Менчина в Сенаті мав вирішальне значення.
Підписаний акт називається "Законом про зниження інфляції". Він передбачає виділення 370 млрд доларів на "зелену" енергетику і 64 млрд доларів — на зниження вартості ліків і медстраховок.
Передбачається, що такі великі фінансові витрати будуть покриті коштом податкової реформи. Спочатку законопроект передбачав витрати в розмірі 3 трлн доларів, але він так і не дійшов до голосування в Сенаті.
Раніше стало відомо, що китайські чиновники готують візит глави КНР Сі Цзіньпіна в Південно-Східну Азію в листопаді. Там він може особисто зустрітися з президентом США Джо Байденом.
Також ми писали, що президент США Джо Байден 11 серпня прилетів до Південної Кароліни, щоб почати семиденну відпустку з членами своєї сім'ї. Глава Білого дому відпочивав на одному з островів в Атлантичному океані.
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