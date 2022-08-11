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Байден вирушив у відпустку на острів в Атлантиці

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Південна Кароліна, Четвер 11 серпня 2022 04:55
Байден вирушив у відпустку на острів в Атлантиці Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден прилетів до Південної Кароліни, щоб почати як мінімум семиденну відпустку з членами своєї сім'ї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Глава Білого дому збирається відпочити на острові Кіауа, який належить до штату, розташовується в Атлантичному океані і славиться своїми приватними пляжами і гольф-полями.

Як зазначається, офіційно в адміністрації Байдена поки не підтвердили початок відпустки глави держави, але на найближчі сім днів у розкладі президента немає жодних заходів. При цьому американський лідер полетів з Вашингтона разом з першою леді Джилл Байден, своїм сином Хантером, невісткою Мелісою Коен і онуком Бо.

Літня відпустка є своєрідною традицією для американських президентів, хоча в Білому домі і стверджують, що насправді глава держави не звільняється від своїх обов'язків в цей час, продовжуючи брати участь у щоденних брифінгах зі своїми радниками.

Наприклад, два попередні лідери США - Барак Обама і Дональд Трамп - найчастіше використовували цей час для гри в гольф.

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