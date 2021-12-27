Байден підписав оборонний бюджет на 2022 рік. Україні виділено 300 млн доларів

У понеділок, 27 грудня, президент Сполучених Штатів Джо Байден підписав оборонний бюджет країни на 2022 фінансовий рік. Його обсяг становить близько 770 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому .

"Президент підписав закон S. 1605, "про повноваження в галузі національної оборони на 2022 фінансовий рік", який санкціонує асигнування на 2022 фінансовий рік в основному на програми Міністерства оборони і військове будівництво, програми національної безпеки Міністерства енергетики та розвідувальні програми", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що підписаний Главою держави закон визначає підвищення базової заробітної плати військовослужбовців та інші повноваження, що стосуються Збройних сил США.