Байден вшанував пам'ять жертв Голодомору та підтримав Україну

Президент США вшанував пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років. Джо Байден запевнив у підтримці суверенітету і територіальної цілісності України.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву президента на сайті Білого дому.
У своїй заяві Байден нагадав, що Голодомор був цілеспрямованою політикою радянського режиму, спрямованою проти українців.
"Український народ подолав жах Голодомору і засвідчив свій дух і нескореність, і врешті-решт створив вільну і демократичну державу. Вшановуючи пам'ять про страждання жертв Голодомору, Сполучені Штати також запевняють, що віддані народу України і підтримують суверенітет і територіальну цілісність України",- йдеться в заяві.
У 2018 році Нижня палата Конгресу США офіційно визнала Голодомор 1923-1933 років спланованим геноцидом українського народу.
У парламенті Хорватії ініціювали декларацію про визнання Голодомору геноцидом.
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо у 2019 році говорив, що Голодомор в Радянській Україні мав зломити волю українців.
"З 1932 по 1933 рік тоталітарний радянський режим провів кампанію Голодомору по всій Україні. Мільйони людей загинули, багато інших були заарештовані, депортовані або страчені в результаті геноциду, покликаного зламати їхню волю", - заявляв Трюдо.