Байден перемагає на праймеріз у 4 штатах

Колишній віце-президент Сполучених Штатів Америки та кандидат у президенти Джо Байден перемагає на праймеріз Демократичної партії у 4 штатах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За попередніми результатами голосування, Байден випереджає свого конкурента Берні Сандерса у штатах Міссісіпі (81%), Міссурі (68%), Мічиган (53%) та Айдахо (49%). Невідомим залишається результат у Вашингтоні, де кандидати поки набирають однакову кількість голосів.

Сандерс перемагає на внутрішньопартійному голосуванні у Північній Дакоті.

Нагадаємо, 29 лютого Байден вперше отримав перемогу на праймеріз демократів. З результатом у 49% колишній віце-президент США випередив свого основного конкурента Сандерса, якого підтримали 20% демократів. Після цих праймеріз деякі кандидати в президенти від демократів оголосили про вихід з перегонів.

Також РБК-Україна писало, що сенатор-демократ з Каліфорнії Камала Гарріс зняла свою кандидатуру з передвиборних перегонів на користь Байдена. Сенатор заявила, що зробить все можливе для того, щоб допомогти Байдену стати наступним президентом США.