Байден переможе Трампа на виборах з імовірністю 91%, - The Economist

Кандидат в президенти США Джо Байден може перемогти діючу владу на виборах з імовірністю 91%. Видання The Economist змоделювало можливий результат президентських виборів.

Про це повідомляє The Economist.

Цьогорічні вибори в США визначаються не більшістю голосів виборців, а розподілом голосів у колегії виборників, число яких за того чи іншого кандидата залежить від результатів голосування в конкретних штатах.

За даними видання, ймовірність перемоги Байдена в колегії виборників оцінюється як 91%, або 9 шансів з 10, залишаючи Трампу 9% і 1 шанс з 10. Діапазон можливої ​​кількості виборців, які проголосують за Байдена, прогнозується на рівні 248-413, за Трампа - 125-290.

За прогнозом щодо більшості голосів, ймовірність перемоги ще вища - 99%, або 19 шансів з 20. Модель пророкує перемогу Байдена у 25 штатах, Трампа - у 20.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп змінив керівника своєї передвиборної кампанії, його очолив Вільям Степін.

Зазначимо, згідно з опитуваннями Siena College і New York Times, Джо Байден обходить Дональда Трампа у загальнонаціональній президентській гонці на 13%.