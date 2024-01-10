Байден планирует отправить делегацию США на Тайвань, - FT

Как пишет издание, администрация Байдена предложила возглавить двухпартийную делегацию бывшему заместителю госсекретаря от Демократической партии Джеймсу Стайнбергу и бывшему советнику по вопросам национальной безопасности Республиканской партии Стивену Гедли.

Всего в делегацию будет входить пять человек.

Ранее Байден уже отправлял делегации на Тайвань, однако эти отличается тем, что будет отправлена сразу после выборов на Тайбэе.

Предыдущие делегации должны были показать Тайваню поддержку от США. Однако визит новой делегации США может негативно повлиять на отношения Тайваня и Китая.

Как отмечает источник FT, решение Байдена по делегации было рискованным шагом, который может иметь обратный эффект.

"Главной целью США в это чувствительное время должно быть поощрение Пекина и Тайбэя к сдержанности. Отправка делегации такого высокого уровня выглядит как медвежьи объятия Тайбэя, что дает Пекину прикрытие для чрезмерной реакции. Нам нужны более тонкие действия, чтобы быть эффективными", - пишет издание.

Конфликт Тайваня и Китая

Следует объяснить, что Китай рассматривает Тайвань как "сепаратистскую провинцию" и пытается восстановить над ним полный контроль. Островное государство, со своей стороны, считает себя независимым, с отдельной экономикой и демократически избранными лидерами.

Недавно стало известно о возобновлении военной активности Китая вблизи островной страны, а китайский лидер Си Цзиньпин заявил о неизбежном "воссоединении" Тайваня с КНР. В частности, последний пообещал решительно противодействовать любым попыткам "отделения" острова.

В ответ президент Тайваня Цай Инвэнь заявила, что отношения ее страны с Китаем должны определяться волей народа, а мир должен основываться на "достоинстве".

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