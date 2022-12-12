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США продолжат оказывать Украине многомиллионную помощь, - Байден

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Понедельник 12 декабря 2022 22:43
США продолжат оказывать Украине многомиллионную помощь, - Байден Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Соединенные Штаты не будут отправлять в Украину своих военных, но продолжат оказывать воюющей стране многомиллионную помощь.

Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

"США не планируют отправлять американских военных в Украину, но продолжит оказывать ей многомиллионную помощь", - заявил президент Соединенных Штатов.

В ноябре администрация Байдена призвала Конгресс одобрить дополнительное финансирование поддержки Украины. Административно-бюджетное управление Белого дома направило в Конгресс письмо с подробным запросом на помощь Киеву в размере 37,7 млрд долларов.

Ранее мы писали, что президент США Джо Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере 275 млн долларов.

Также сообщалось, что палата представителей Конгресса США на заседании одобрила проект оборонного бюджета страны на 2023 год финансовый год в размере 858 млрд долларов, в который войдет и пакет военной помощи для Украины.

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