США продолжат оказывать Украине многомиллионную помощь, - Байден

Соединенные Штаты не будут отправлять в Украину своих военных, но продолжат оказывать воюющей стране многомиллионную помощь.

Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

В ноябре администрация Байдена призвала Конгресс одобрить дополнительное финансирование поддержки Украины. Административно-бюджетное управление Белого дома направило в Конгресс письмо с подробным запросом на помощь Киеву в размере 37,7 млрд долларов.

"США не планируют отправлять американских военных в Украину, но продолжит оказывать ей многомиллионную помощь", - заявил президент Соединенных Штатов.

Ранее мы писали, что президент США Джо Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере 275 млн долларов.

Также сообщалось, что палата представителей Конгресса США на заседании одобрила проект оборонного бюджета страны на 2023 год финансовый год в размере 858 млрд долларов, в который войдет и пакет военной помощи для Украины.

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