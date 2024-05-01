Сенат США одобрил запрет на импорт урана из РФ. Документ передали на подпись Байдену

В Сенате Соединенных Штатов Америки единогласно проголосовали за принятие законопроекта о запрещении импорта обогащенного урана из России. После этого соответствующий документ направили в Белый дом на подпись президенту Джо Байдену.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Ограничительные действия на импорт российского урана направлены на поддержку усилий в Штатах о блокировании поставок Кремлем топлива для реакторов.

Закон о запрете импорта российского урана вводит запрет импорта из США через 90 дней после вступления в силу. В инициативе содержится разрешение на временные освобождения от ограничений до января 2028 года.

Чтобы инициатива стала законом, Байден должен подписать этот документ.

Российский уран в США

Как свидетельствуют данные Министерства энергетики США, Россия поставляла почти четверть обогащенного урана, используемого для топлива для американского флота из более чем 90 коммерческих реакторов. Таким образом, это делает Москву иностранным поставщиком №1 в Штатах.

Отмечается, что соответствующие продажи приносят РФ около 1 миллиарда долларов в год. Вместе с тем, ожидается, что замена этих поставок может стать проблемой и рискует поднять стоимость обогащенного урана примерно на 20%.

Призывы к запрету на российский импорт

Ранее в Белом доме призвали к "долгосрочному запрету" на российский импорт, который необходим, чтобы разблокировать около 2,7 миллиарда долларов для поддержки отечественной урановой промышленности, предоставленной Конгрессом в начале текущего года.

Так, в декабре прошлого года был одобрен законопроект Палаты представителей на фоне растущей поддержки намерений Конгресса "отрезать" импорт РФ после ее широкомасштабной военной агрессии против Украины.

США запретили импорт российской нефти и сотрудничали с союзниками из "Большой семи", чтобы ввести ограничение цен на морской экспорт сырой и нефтепродуктов.

Отметим, вчера стало известно, что администрация президента США Байдена рассматривала возможность запрета импорта обогащенного российского урана "административными методами", пока Конгресс не примет соответствующий закон.