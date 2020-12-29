ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Байден перегляне пріоритети в обороні через "викликіи з боку Росії"

США, Вівторок 29 грудня 2020 05:28
Байден перегляне пріоритети в обороні через "викликіи з боку Росії"
Фото: Джо Байден (flickr)
Автор: Даша Харченко

Обраний президент США Джо Байден вважає, що пріоритети національної безпеки вимагають модернізації через виклики з боку Росії і Китаю. Зокрема, він пригадав останню кібератаку на урядові мережі.

Про це він сказав на брифінгу за підсумками зустрічі з експертами.

Байден підкреслив, що США необхідно проводити реформи для зміцнення своїх позицій.

"Ми говорили про різні стратегічні виклики з боку Росії і Китаю, з якими ми зіткнемося, і реформи, які ми повинні проводити, щоб ми опинилися в найбільш сильній з можливих позицій для протистояння цим викликам. Це включає в себе модернізацію наших пріоритетів у сфері оборони", - сказав обраний президент США.

Раніше Байден вже називав Російську Федерацією головною загрозою для країни.

Також РБК-Україна писало, що команда Джо Байдена розглядає варіант введення нових санкцій проти Росії. Після вступу на посаду глава Білого дому розгляне кілька варіантів покарання РФ за злом урядових агентств і компаній США.

Нагадаємо, нещодавно США провели таємні військові навчання на території Німеччини. Американські військові вчилися вести війну з Росією.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі Сполучені Штати АмерикиДжозеф Байден

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся