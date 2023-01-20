ua ru
Сб, 21 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Байден о передаче ВСУ танков Leopard 2: Украина получит всю необходимую помощь

Новина українською →
Вашингтон, Пятница 20 января 2023 23:22
Байден о передаче ВСУ танков Leopard 2: Украина получит всю необходимую помощь Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент США Джо Байден прокомментировал передачу Польшей Украине танков Leopard 2 немецкого производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Украина получит всю необходимую помощь", - отметил президент США, отвечая на вопрос журналиста о том, поддерживает ли он намерения Польши отправить танки немецкого производства в Украину.

Отметим, что сегодня на авиабазе "Рамштайн" в Германии прошла восьмая встреча по обороне Украины. Министр обороны Алексей Резников заявил, что для Украины приоритетом остается наступательное вооружение и ПВО.

Однако по результатам заседания так и не было принято совместное решение о предоставлении Украине немецких танков "Леопард". Глава Минобороны Германии Борис Писториус сказал, что в "Рамштайне" были голоса "за" и "против" этого решения, но также пообещал пересмотреть запасы танков страны.

Напомним, ранее глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли рассказал, что поможет Украине освободить как можно больше территорий в текущем году.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Джозеф Байден Вторжение России в Украину
NEWS
США призвали Украину воздержаться от нового наступления, - Reuters
США призвали Украину воздержаться от нового наступления, - Reuters
DAILY
Хатия Деканоидзе: Победа Украины – это могила Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Хатия Деканоидзе: Победа Украины – это могила Путина