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Байден оценил перспективы демократов на выборах в Конгресс: Настроен оптимистично

Фото: Президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

В преддверии выборов президент США Джо Байден выразил оптимизм относительно перспективы сохранения демократами контроля над Конгрессом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

Выступив 7 ноября на двух виртуальных приемах Национального комитета Демпартии, американский лидер также призвал поклонников пойти на голосование.

"Послушайте, если мы сможем удержаться, будем в невероятной форме. Представьте, что мы сможем сделать во время второго срока, если сохраним контроль. Я знаю, что это звучит как очень высокие ожидания, но в любом случае я настроен оптимистично", - отметил Байден.

Кроме того, президент США снова предупредил об опасности избрания поддерживаемых Дональдом Трампом "республиканцев MAGA", назвав их "одними из самых темных сил" в истории Соединенных Штатов.

К слову, промежуточные выборы пройдут 8 ноября. На этой гонке ведется борьба за все 435 мест в Палате представителей и 35 из 100 мест в Сенате.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что итоги предстоящих промежуточных выборов в Конгресс не повлияют на поддержку, которую Вашингтон оказывает Киеву.

Все, что известно о выборах в США и насколько их результат важен - читайте в материале.

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Соединенные Штаты АмерикиДжозеф Байден