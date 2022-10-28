Итоги выборов в Конгресс США не отразятся на поддержке Украины, - Блинкен
Итоги предстоящих промежуточных выборов в Конгресс Соединенных Штатов не повлияют на поддержку, которую Вашингтон оказывает Киеву.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена в интервью телеканалу CBS.
"Сейчас мы видели в Соединенных Штатах двухпартийную поддержку Украины", - сказал дипломат.
Блинкен отметил, что и республиканцы, и демократы настроены помогать украинскому народу.
"Я не предвижу того, чтобы это коренным образом изменилось. Никто не может предсказать будущее, но на основании того, что мы до сих пор наблюдали, я думаю, что поддержка имеется, она непоколебима и является двухпартийной", - добавил глава Госдепа.
Напомним, что Соединенные Штаты передадут Украине новый пакет военной помощи на сумму 275 миллионов долларов.
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