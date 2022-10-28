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Итоги выборов в Конгресс США не отразятся на поддержке Украины, - Блинкен

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Пятница 28 октября 2022 02:46
Итоги выборов в Конгресс США не отразятся на поддержке Украины, - Блинкен Фото: Государственный секретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Итоги предстоящих промежуточных выборов в Конгресс Соединенных Штатов не повлияют на поддержку, которую Вашингтон оказывает Киеву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена в интервью телеканалу CBS.

"Сейчас мы видели в Соединенных Штатах двухпартийную поддержку Украины", - сказал дипломат.

Блинкен отметил, что и республиканцы, и демократы настроены помогать украинскому народу.

"Я не предвижу того, чтобы это коренным образом изменилось. Никто не может предсказать будущее, но на основании того, что мы до сих пор наблюдали, я думаю, что поддержка имеется, она непоколебима и является двухпартийной", - добавил глава Госдепа.

Напомним, что Соединенные Штаты передадут Украине новый пакет военной помощи на сумму 275 миллионов долларов.

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Соединенные Штаты Америки Энтони Блинкен Война России против Украины
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