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Байден оцінив успіхи соціал-демократів на виборах до Бундестагу

Автор: Анастасія Рокитна

У Німеччині перемогу на виборах до парламенту здобула Соціал-демократична партія. Президент США Джо Байден оцінив успіхи соціал-демократів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на німецьке видання RND.

Він назвав "стійкою" Соціал-демократичну партію Німеччини.

"Чорт візьми... Вони стійкі", - сказав Байден.

Вибори в німецький Бундестаг пройшли 26 вересня. ЦВК Німеччини оголосила, що перемогу на них здобула СДПН. Партія набрала 25,7% голосів. Це перша перемога соціал-демократів на виборах, починаючи з 2002 року.

Нагадаємо, ЦВК оголосила про розподіл місць у Бундестазі.

Зазначимо, Соціал-демократична партія Німеччини перемогла на виборах до Бундестагу.

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ГерманияДжозеф Байден