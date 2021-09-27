Вибори в Німеччині: ЦВК оголосила про розподіл місць у Бундестазі
Фото: ЦВК Німеччини оголосила про розподіл місць у Бундестазі (bundestag de)
У Німеччині пройшли парламентські вибори. У новому складі парламенту Німеччини буде 735 депутатів замість 709 у попередньому.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт Федеральної виборчої комісії Німеччини.
Найбільшу фракцію в Бундестазі сформують соціал-демократи, які, за попередніми даними, отримали 25,7% голосів виборців.
Як розподілять місця в Бундестазі:
- Соціал-демократи - 206 депутатів (плюс 53 мандати);
- ХДС/ХСС - 196 депутатів (мінус 50 мандатів);
- "Зелені" - 118 депутатів (плюс 51 мандат);
- Вільні демократи - 92 депутати (плюс 12 мандатів);
- "Альтернатива для Німеччини! - 83 депутати (мінус 11 мандатів);
- "Ліві" - 39 депутатів (мінус 30 мандатів).
Оскільки жодна з партій не отримала абсолютної більшості, для формування уряду їм доведеться домовлятися про створення коаліції.