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Вибори в Німеччині: ЦВК оголосила про розподіл місць у Бундестазі

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Берлін, Понеділок 27 вересня 2021 09:20
Вибори в Німеччині: ЦВК оголосила про розподіл місць у Бундестазі Фото: ЦВК Німеччини оголосила про розподіл місць у Бундестазі (bundestag de)
Автор: Анастасія Рокитна

У Німеччині пройшли парламентські вибори. У новому складі парламенту Німеччини буде 735 депутатів замість 709 у попередньому.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт Федеральної виборчої комісії Німеччини.

Найбільшу фракцію в Бундестазі сформують соціал-демократи, які, за попередніми даними, отримали 25,7% голосів виборців.

Як розподілять місця в Бундестазі:

  • Соціал-демократи - 206 депутатів (плюс 53 мандати);
  • ХДС/ХСС - 196 депутатів (мінус 50 мандатів);
  • "Зелені" - 118 депутатів (плюс 51 мандат);
  • Вільні демократи - 92 депутати (плюс 12 мандатів);
  • "Альтернатива для Німеччини! - 83 депутати (мінус 11 мандатів);
  • "Ліві" - 39 депутатів (мінус 30 мандатів).

Оскільки жодна з партій не отримала абсолютної більшості, для формування уряду їм доведеться домовлятися про створення коаліції.

Нагадаємо, Соціал-демократична партія Німеччини перемогла на виборах до Бундестагу.

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