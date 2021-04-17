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Байден оцінив переговори з Іраном щодо ядерної програми

Автор: Артур Родивилов

Рішення Тегерана збагачувати уран до 60% не сприяє проведенню переговорів з іранської ядерної програми. Про це заявив президент США Джо Байден на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Японії Йосихиде Сугой.

Трансляція велася в Twitter Білого дому.

Він зазначив, що задоволений згодою Ірану продовжити брати участь у прямих переговорах з США та іншими країнами.

"Ми не підтримуємо і не думаємо, що це приносить якусь користь, коли Іран каже, що збирається перейти до збагачення урану до 60%. Це суперечить угоді", - сказав Байден.

Нагадаємо, Іран з 14 квітня планує приступити до збагачення урану до рівня 60%. Для створення ядерної зброї використовується уран зі збагаченням близько 90%.

Раніше повідомлялося, що 11 квітня в Ірані сталася аварія на ядерному об'єкті в Натанзі. Збій в енергосистемі стався через день після запуску нових удосконалених центрифуг для збагачення урану.

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