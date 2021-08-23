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Байден відреагував на остаточне схвалення в США вакцини Pfizer

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден назвав рішення управління з контролю за продуктами і ліками (FDA) США остаточно схвалити вакцину від коронавірусу Pfizer-BioNTech підтвердженням того, що вона безпечна і ефективна. Він закликав американців зробити щеплення від COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Байдена в Facebook.

"FDA офіційно затвердила вакцину Pfizer від COVID - 19 хоча всі три вакцини від коронавірусу відповідали суворим стандартам FDA в умовах надзвичайної ситуації, це схвалення FDA повинно дати додаткову впевненість в тому, що ця вакцина безпечна і ефективна", - написав Байден.

Президент додав, що рішення FDA-це сигнал для американців, які ще не зробили щеплення, вакцинуватися якомога швидше.

Нагадаємо, 23 серпня FDA остаточно схвалив вакцину від коронавірусу Pfizer-BioNTech для людей старше 16 років.

Відзначимо, в липні американські вчені досліджували використання вакцини Pfizer для отримання більш високого імунітету від коронавірусу.

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Сполучені Штати АмерикиДжозеф БайденВакцинаКоронавірус