Байден отреагировал на окончательное одобрение в США вакцины Pfizer

Президент США Джо Байден назвал решение Управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) США окончательно одобрить вакцину от коронавируса Pfizer-BioNTech подтверждением того, что она безопасна и эффективна. Он призвал американцев сделать прививку от COVID-19.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Байдена в Facebook.
"FDA официально утвердила вакцину Pfizer от COVID-19 Хотя все три вакцины от коронавируса соответствовали строгим стандартам FDA в условиях чрезвычайной ситуации, это одобрение FDA должно дать дополнительную уверенность в том, что эта вакцина безопасна и эффективна", - написал Байден.
Президент добавил, что решение FDA - это сигнал для американцев, которые еще не сделали прививку, вакцинироваться как можно скорее.
Напомним, 23 августа FDA окончательно одобрило вакцину от коронавируса Pfizer-BioNTech для людей старше 16 лет.
Отметим, в июле американские ученые исследовали использование вакцины Pfizer для получения более высокого иммунитета от коронавируса.