США остаточно схвалили застосування вакцини Pfizer для людей старше 16 років

Управління з контролю за продуктами і ліками (FDA) США остаточно схвалило вакцину від коронавірусу Pfizer-BioNTech. Її використовуватимуть для щеплень людей старше 16 років.

Як зазначили у відомстві, схвалення вакцини Pfizer-BioNTech може послужити для тих людей, які досі ставилися до неї з недовірою, додатковим підтвердженням її надійності та безпеки.

У FDA підкреслили, що вакцина Pfizer-BioNTech як і раніше дозволена для екстреного використання, в тому числі для підлітків у віці від 12 до 15 років і в якості третьої дози для людей з ослабленим імунітетом.